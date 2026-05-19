Запечатлеть для потомков: фильм об ограблении Лувра снимут во Франции

Фильм об ограблении Лувра снимут во Франции

Фильм о похищении сокровищ Наполеона Бонапарта из Лувра снимут во Франции. Проектом займется режиссер Ромен Гаврас. Об этом сообщило Le Figaro.

Литературным фундаментом для будущего сценария послужила работа авторов Жана-Мишеля Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрента. В своей книге исследователи восстановили хронологию преступления, опираясь на сведения из закрытых архивных документов и результаты журналистских расследований.

Сейчас создатели проекта сохраняют интригу. Название ленты, перечень актеров, которые исполнят ключевые роли, а также сроки выхода фильма в мировой прокат пока не разглашаются. Тем не менее, участие Гавраса уже обеспечило пристальное внимание к фильму со стороны представителей киноиндустрии.

В основу сюжета лягут реальные события, произошедшие 19 октября 2025 года, когда из экспозиции были похищены девять бесценных артефактов. Речь идет о знаменитой коллекции ювелирных украшений, принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его супруге, императрице Жозефине.

Само преступление поразило службы безопасности своей дерзостью и скоростью исполнения. Банде из четырех человек потребовалось всего семь минут, чтобы забрать драгоценности и скрыться.

Злоумышленники использовали хитроумную маскировку, проникнув на территорию музейного комплекса под видом рабочих. Эксперты отмечают, что потеря таких предметов, как императорская корона, стала серьезным ударом по культурному наследию страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.