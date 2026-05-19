Запечатлеть для потомков: фильм об ограблении Лувра снимут во Франции

Диана Кулманакова
Преступление поразило службы безопасности своей дерзостью и скоростью исполнения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый

Фильм о похищении сокровищ Наполеона Бонапарта из Лувра снимут во Франции. Проектом займется режиссер Ромен Гаврас. Об этом сообщило Le Figaro.

Литературным фундаментом для будущего сценария послужила работа авторов Жана-Мишеля Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрента. В своей книге исследователи восстановили хронологию преступления, опираясь на сведения из закрытых архивных документов и результаты журналистских расследований.

Сейчас создатели проекта сохраняют интригу. Название ленты, перечень актеров, которые исполнят ключевые роли, а также сроки выхода фильма в мировой прокат пока не разглашаются. Тем не менее, участие Гавраса уже обеспечило пристальное внимание к фильму со стороны представителей киноиндустрии.

В основу сюжета лягут реальные события, произошедшие 19 октября 2025 года, когда из экспозиции были похищены девять бесценных артефактов. Речь идет о знаменитой коллекции ювелирных украшений, принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его супруге, императрице Жозефине.

Само преступление поразило службы безопасности своей дерзостью и скоростью исполнения. Банде из четырех человек потребовалось всего семь минут, чтобы забрать драгоценности и скрыться.

Злоумышленники использовали хитроумную маскировку, проникнув на территорию музейного комплекса под видом рабочих. Эксперты отмечают, что потеря таких предметов, как императорская корона, стала серьезным ударом по культурному наследию страны.

