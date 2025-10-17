Mirror: Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента

Медбрат из отделения неотложной помощи поделился в социальных сетях жуткой историей, после которой, по его словам, перестал сомневаться в существовании высших сил. Об этом сообщает Mirror.

Пользователь TikTok, известный как Мо, рассказал, что его пациент не подавал признаков жизни в течение 20 минут, и врач уже собирался констатировать смерть. Но внезапно у мужчины снова появился пульс. Позже пациент сообщил, что он «парил над палатой» и видел происходящее со стороны — описал детали, которые невозможно было знать без присутствия в комнате.

«В тот день я понял, что высшие силы существуют», — признался Мо.

Под его публикацией медики со всего мира начали делиться своими историями. Одна женщина из пользователей вспомнила, как у пациента хосписа время смерти совпало с номером его полицейского жетона.

Другая рассказала, как у женщины остановилось сердце, но спустя девять секунд оно снова забилось — и после возвращения к жизни пациентка поблагодарила за то, что кто-то «держал ее за руку и пел ей колыбельные», хотя в тот момент рядом никого не было.

Некоторые комментаторы описывали похожие случаи, когда пациенты словно видели свет или ощущали спокойствие, другие — напротив, рассказывали, что опыт был ужасным и мрачным и они видели ад.

