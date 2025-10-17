Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Сотрудники больниц по всему миру стали делиться похожими историями.

Есть ли высшие силы

Фото: www.globallookpress.com/Ximena Borrazas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента

Медбрат из отделения неотложной помощи поделился в социальных сетях жуткой историей, после которой, по его словам, перестал сомневаться в существовании высших сил. Об этом сообщает Mirror.

Пользователь TikTok, известный как Мо, рассказал, что его пациент не подавал признаков жизни в течение 20 минут, и врач уже собирался констатировать смерть. Но внезапно у мужчины снова появился пульс. Позже пациент сообщил, что он «парил над палатой» и видел происходящее со стороны — описал детали, которые невозможно было знать без присутствия в комнате.

«В тот день я понял, что высшие силы существуют», — признался Мо.

Под его публикацией медики со всего мира начали делиться своими историями. Одна женщина из пользователей вспомнила, как у пациента хосписа время смерти совпало с номером его полицейского жетона.

Другая рассказала, как у женщины остановилось сердце, но спустя девять секунд оно снова забилось — и после возвращения к жизни пациентка поблагодарила за то, что кто-то «держал ее за руку и пел ей колыбельные», хотя в тот момент рядом никого не было.

Некоторые комментаторы описывали похожие случаи, когда пациенты словно видели свет или ощущали спокойствие, другие — напротив, рассказывали, что опыт был ужасным и мрачным и они видели ад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента
12:26
Путин после разговора с Трампом проинформировал Совбез о содержании беседы
12:11
В Челябинской области найден загадочно пропавший дальнобойщик из Чебоксар
12:02
Ботокс с побочкой: как уколы красоты уродуют лицо и губят здоровье
11:57
У двухлетней туристки случился отек мозга после купания в бассейне
11:41
Труханов: у жены главы Одесской ОВА Кипера есть гражданство России

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео