«Леденцы тоннами»: Лолита о новой зависимости в попытке бросить курить

Артистка так и не смогла распрощаться с сигаретами, но зато в процессе приобрела новое вредное пристрастие.

В попытке бросить курить Лолита обзавелась новой пагубной привычкой. О ней она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

По словам артистки, единственное, что способно ее отвлечь от курения, — это леденцы. Теперь она их ест тоннами и днем, и ночью.

«Я стала много леденцов есть. Это плохо. У меня прям тарелка стоит перед сном, и на утро фантики. Это я пыталась меньше курить», — рассказала певица.

Еще одна съедобная любовь Лолиты — семечки. Когда-то давно она их ела так много, что спасти зубы уже нельзя было. И тогда стоматолог предложил ей виниры. Теперь хотя бы бережет их: если не мисочка семечек будет одолена, так хоть тонна леденцов.

«Семечки мне нельзя — я сожру виниры, а это еще хуже, чем все остальное. <…> Я съела и так зубы, еще и выбила микрофоном. Это традиционно у каждого артиста. И дальше тебе нечего ремонтировать, и тебе вмонтируют виниры, слава богу это можно. А так бы я была беззубая», — посмеялась исполнительница хита «На Титанике».

Артистка добавила, что единственный врач, которого она посещает, — это эндокринолог. И то раз в год. После каждого анализа крови ей выписывают таблетки и напоминают о запрете на спиртное.

Лолита отметила, что бросить курить она пока так и не смогла, тяжело, но в рот берет сигарету все равно намного реже.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Лолита призналась, что ненавидит спорт и она на дух не переносит смотреть Олимпиады по телевизору. По мнению артистки, те, кто им занимается, просто-напросто гробит свое здоровье.

