ЗРПК «Панцирь-С1» не даст пролететь врагу! Лучшее видео из зоны СВО

Зенитный ракетно-пушечный комплекс несет круглосуточное боевое дежурство в зоне СВО.
ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил беспилотник ВСУ
Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты ЗРПК круглосуточно контролируют воздушное пространство и обеспечивают защиту критически важных объектов.
Для поражения воздушных целей комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Вооружение «Панциря» позволяет уничтожать различные средства воздушного нападения в установленной зоне действия комплекса.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
