ЗРПК «Панцирь-С1» не даст пролететь врагу! Лучшее видео из зоны СВО

ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил беспилотник ВСУ

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты ЗРПК круглосуточно контролируют воздушное пространство и обеспечивают защиту критически важных объектов.

Для поражения воздушных целей комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение «Панциря» позволяет уничтожать различные средства воздушного нападения в установленной зоне действия комплекса.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС