Малыш выпил жидкость из детского набора для опытов и сжег себе пищевод

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Он стал инвалидом первой группы.

Что будет если выпить жидкость из детского набора для опытов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил тяжелейший ожог пищевода, выпив содержимое колбы из детского набора для экспериментов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на семью пострадавшего. Ребенок стал инвалидом первой группы, перенес более 60 операций и теперь может питаться только жидкими супами.

Мать ребенка, Кристина, рассказала, что набор юного химика был подарком старшей дочери в 2023 году. Во время опытов мальчика привлекла яркая колба, и он попробовал жидкость. После этого ему стало плохо, родители вызвали скорую помощь, и ребенок провел пять дней в реанимации.

В прокуратуре Калининского района подтвердили нарушения в составе продукта. Мать мальчика намерена подать иск против производителя, однако компания отрицает обвинения и заявляет о возможности встречного иска, утверждая, что «вся информация недостоверна», при этом признавая, что ситуация им известна.

Ранее уже фиксировались трагедии, когда дети становились инвалидами из-за ошибок при обращении с медицинскими или бытовыми средствами. В Москве, например, подросток получил осложнения после операции из-за забытых в его теле трубок, что также привело к судебным разбирательствам с клиникой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:17
ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
14:11
«На полную мощность»: Обран об организации переговоров Путина и Трампа в Будапеште
14:00
Дыхание прерывается: что вреднее для здоровья — вейп или сигареты
13:55
В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа
13:47
Песков: Путин ясно изложил позицию РФ по поставкам ракет Tomahawk Украине
13:40
Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео