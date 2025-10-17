Совет безопасности РФ обсудил вопрос поиска и разработки полезных ископаемых

Особое внимание уделили работам на морском дне.

Кадры из Кремля. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности. В центре внимания — поиск и разработка месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых на шельфе.

«Уважаемые коллеги, добрый день! У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне, несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный. Предложил бы начать с профильного министерства и предоставить слово Александру Александровичу Козлову, а потом уже добавит и Сергей Викторович Лавров, и Алиханов Антон Андреевич. Пожалуйста!» — открыл заседание президент России Владимир Путин.

