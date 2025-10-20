«Не согласен, что в мире уже все открыто»: Шойгу об интересе к географии

Борис Сатаров
Глава Совбеза намерен собрать книгу неразгаданных тайн и загадок.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Сергей Шойгу: не согласен, что в мире уже все открыто и нечего искать

В мире до сих пор остается множество тайн и неизведанных явлений, уверен секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. В год празднования юбилея РГО он встретился с представителями «Известий», ТАСС, «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

По словам Шойгу, его любовь к географии появилась еще в школе.

«У нас была удивительная преподавательница. Она не просто вела уроки, а открывала перед нами мир. Рассказывала о загадках, о тайнах, о путешествиях — и так увлекательно, что мы буквально жили этими историями», — поделился Сергей Шойгу.

Политик отметил, что с тех пор у него возникла идея собрать книгу настоящих, неразгаданных тайн и загадок, которые хотелось бы исследовать. Он подчеркнул, что не согласен с утверждением, будто на Земле уже нечего открывать, и привел в пример Тунгусский метеорит и другие необъяснимые явления.

Шойгу также напомнил о достижениях российских исследователей: первой экспедиции РГО в Тикси, строительстве аэродромов ленд-лиза во время Великой Отечественной войны и возведении Транссибирской магистрали.

«Вот о таких историях я и хочу рассказать. Думаю, в ближайшее время мы обязательно издадим этот сборник загадок», — добавил глава Совбеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появятся учебники по географии нового образца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

