Сергей Шойгу: Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь

Иметь всего одну мечту в жизни — это слишком скучно. Такое мнение высказал Секретарь Совета безопасности России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. В год празднования юбилея РГО он встретился с представителями «Известий», ТАСС, «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

Отвечая на вопрос о мечте, связанной с путешествиями, Шойгу подчеркнул, что не ограничивается одной целью.

«Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь! Я надеюсь, что у нас итоговая экспедиция будет на курган Туннуг. Вот я бы туда хотел попасть», — отметил он.

По словам президента РГО, курган Туннуг представляет огромный интерес для исследователей, поскольку хранит множество загадок, несмотря на то что раскопки там ведутся уже восьмой сезон.

Кроме того, Шойгу признался, что хотел бы проплыть по реке Лене до Тикси, посетить Иркутскую область, острова Врангеля и Котельный, а также пройти по маршруту путешественников Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.

«Я видел самые красивые закаты в Саянах, в горах. Перед тобой предстает вся палитра красок. Это завораживающее зрелище», — рассказал Шойгу, отвечая на вопрос о самых красивых местах, где ему довелось видеть рассветы и закаты.

По словам политика, несмотря на впечатляющие виды в Бирме, где он видел древние пагоды на фоне солнца, Саяны для него остаются самым прекрасным местом.

