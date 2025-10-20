Сергей Шойгу: Донбасс и Новороссия — не новые регионы, а исторически наши

Секретарь Совета безопасности России, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал о планах организации по работе в Донбассе и Новороссии. В год празднования юбилея РГО он встретился с представителями «Известий», ТАСС, «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

«Хорошо, что вы не сказали “новые регионы”, потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши. Конечно, там интересно», — отметил Шойгу, подчеркнув значимость этих территорий для Русского географического общества.

Он добавил, что Донбасс и Новороссия тесно связаны с российской историей. Сейчас РГО намерено восстановить исследования, которые проводились в советское время, включая этнографические проекты. По словам Шойгу, именно вопросы этносов с момента основания общества оставались одной из его приоритетных задач.

Президент РГО сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уже открыты региональные отделения организации. В Севастополе отреставрирована Константиновская батарея, ставшая музеем, а на побережьях Азовского и Черного морей продолжаются археологические и подводные исследования, в ходе которых недавно был найден теплоход «Армения».

В 2024–2025 годах РГО при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z». Он направлен на популяризацию знаний о регионе и подтверждение его исторической связи с Россией.

