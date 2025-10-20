«Не новые, а старые регионы»: Шойгу о Донбассе и Новороссии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Президент РГО подчеркнул, что это исторически российские регионы, где уже разворачиваются научные проекты.

Шойгу о Донбассе и Новороссии

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Шойгу: Донбасс и Новороссия — не новые регионы, а исторически наши

Секретарь Совета безопасности России, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал о планах организации по работе в Донбассе и Новороссии. В год празднования юбилея РГО он встретился с представителями «Известий», ТАСС, «Российской газеты» и «Комсомольской правды».

«Хорошо, что вы не сказали “новые регионы”, потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши. Конечно, там интересно», — отметил Шойгу, подчеркнув значимость этих территорий для Русского географического общества.

Он добавил, что Донбасс и Новороссия тесно связаны с российской историей. Сейчас РГО намерено восстановить исследования, которые проводились в советское время, включая этнографические проекты. По словам Шойгу, именно вопросы этносов с момента основания общества оставались одной из его приоритетных задач.

Президент РГО сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уже открыты региональные отделения организации. В Севастополе отреставрирована Константиновская батарея, ставшая музеем, а на побережьях Азовского и Черного морей продолжаются археологические и подводные исследования, в ходе которых недавно был найден теплоход «Армения».

В 2024–2025 годах РГО при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z». Он направлен на популяризацию знаний о регионе и подтверждение его исторической связи с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
В Госдуме предложили сделать обязательной правовую экспертизу при покупке жилья
7:30
«Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:30
«Не новые, а старые регионы»: Шойгу о Донбассе и Новороссии
7:15
Все включено в Австралии: есть даже крокодил в бассейне
7:00
«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
6:55
Остались только колонны: в Хабаровске начали снос сгоревшего музыкального театра

Сейчас читают

«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео