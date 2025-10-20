В США шестилетнюю девочку насиловали и держали в яме с телом сестры

В США мужчина по имени Дэниел Каллихан насиловал шестилетнюю девочку и держал в яме с трупом ее четырехлетней сестры. Теперь он идет на сделку со следствием, сообщает People. Мужчина также признался в похищении и убийстве матери потерпевших.

Подробности дела шокируют: Каллихан убил 35-летнюю Кэлли Бернетт. После этого он похитил двух ее дочерей и перевез их в Миссисипи. Младшую девочку убил, а старшую держал в яме с ее трупом и насиловал.

У преступника была сообщница — 34-летняя Виктория Кокс. Ее также обвиняют в убийстве, похищении и сексуальном насилии.

Трагедия раскрылась после того, как близкий к семье человек сообщил об исчезновении Кэлли и девочек. Вскоре правоохранители вместе с федеральными агентствами обнаружили выжившего ребенка, а также трупы ее матери и сестры.

Федеральный суд назначил дату вынесения приговора Каллихану на 19 ноября, прокуратура согласилась не требовать смертной казни в обмен на признание вины.

