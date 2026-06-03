Семь человек погибли и 11 пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в ДНР

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 423 0

На месте происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака дрона ВСУ на автобус в ДНР

Фото: Оперативные службы

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) семь человек погибли и 11 пострадали. Об этом 3 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу „Москва — Симферополь“, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц», — говорится в публикации в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее украинские беспилотники атаковали и другие российские территории. В городе Мичуринск Тамбовской области в результате удара БПЛА пострадали многоквартирный жилой дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты стекла.

Повреждения также получили постройки одного из промышленных предприятий города. Жертв и пострадавших в Тамбовской области нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в ЛНР и мерам поддержки пострадавших заявил, что удары ВСУ по подросткам и детям в Старобельске и Геническе открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима.

Российский лидер подчеркнул, что, сознательно совершая тяжелейшие преступления против несовершеннолетних, киевская верхушка решила придать конфликту новое качество, и это их выбор. Глава государства пообещал подробнее обсудить эту тему с присутствующими, но уже в закрытом режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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