Семь человек погибли и 11 пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в ДНР
На месте происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Фото: Оперативные службы
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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) семь человек погибли и 11 пострадали. Об этом 3 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу „Москва — Симферополь“, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц», — говорится в публикации в мессенджере МАКС.
По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее украинские беспилотники атаковали и другие российские территории. В городе Мичуринск Тамбовской области в результате удара БПЛА пострадали многоквартирный жилой дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты стекла.
Повреждения также получили постройки одного из промышленных предприятий города. Жертв и пострадавших в Тамбовской области нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в ЛНР и мерам поддержки пострадавших заявил, что удары ВСУ по подросткам и детям в Старобельске и Геническе открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима.
Российский лидер подчеркнул, что, сознательно совершая тяжелейшие преступления против несовершеннолетних, киевская верхушка решила придать конфликту новое качество, и это их выбор. Глава государства пообещал подробнее обсудить эту тему с присутствующими, но уже в закрытом режиме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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