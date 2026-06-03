Пункт управления дронами боевиков ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

После выполнения залпа расчет оперативно покинул позицию.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по пункту управления дронами ВСУ на Доброполье

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес удар по пункту управления беспилотниками и скоплению техники боевиков Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки были вскрыты цели. Получив координаты, расчет развернул установку, навел ее и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами. Контроль поражения и корректировку огня вел беспилотник. Последующий мониторинг подтвердил уничтожение пункта управления БПЛА, нескольких единиц техники и живой силы противника.

После стрельбы расчет оперативно покинул огневую позицию: из-за угрозы вражеских дронов быстрая работа и противоогневые маневры помогают избежать ответного удара.

Расчеты «Ураганов» продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи, применяя разные типы боеприпасов для поражения целей как на переднем крае, так и в глубине обороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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