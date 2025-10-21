Французский депутат спрятал дорогие часы перед эфиром о налогах на сверхдоходы
Народный избранник хотел скрыть богатство, но лишь привлек к себе внимание.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Vincent Isore; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подальше от посторонних глаз теперь прячут свои драгоценности и французские депутаты. Один из них — Луи Бояр.
Перед интервью, в котором речь должна была пойти о налогах на сверхдоходы, он быстро снял с руки дорогие часы и спрятал их в карман.
Однако это незаметная, как ему показалось, уловка не усколькознула от видео-камеры. И теперь уже сам депутат попал на первые полосы местных газет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?