Французский депутат спрятал дорогие часы перед эфиром о налогах на сверхдоходы

Подальше от посторонних глаз теперь прячут свои драгоценности и французские депутаты. Один из них — Луи Бояр.

Перед интервью, в котором речь должна была пойти о налогах на сверхдоходы, он быстро снял с руки дорогие часы и спрятал их в карман.

Однако это незаметная, как ему показалось, уловка не усколькознула от видео-камеры. И теперь уже сам депутат попал на первые полосы местных газет.

