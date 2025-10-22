Жертва наркоторговцев: появилась версия о мотивах убийства режиссера Политика

Итак, в начале о гибели в Москве режиссера и оператора Сергея Политика, дело которого сегодня в течение дня обрастало подробностями, а к вечеру превратилось в полноценную детективную драму. Сейчас в розыск объявлен подозреваемый, который с ножом напал на Сергея у его же подъезда.

И это не просто случайный конфликт, а финал долгой войны, которую жильцы целого дома объявили наркоманам и закладчикам. Политик принимал активное участие в этом противостоянии и сам же стал его первой жертвой. С места убийства корреспондент «Известий» Денис Доля.

Кадры, снятые камерой наблюдения, не только запечатлели последние минуты жизни Сергея Политика, но и вошли в число улик в уголовном деле. Вечером оператор выходит из дома подышать воздухом. Встречает незнакомца, с которым перекидывается парой фраз. Вскоре этот же человек выходит обратно и начинает предъявлять какие-то претензии. Политик выхватывает баллончик с перцовым газом, распыляет его в глаза оппонента и тут же получает в ответ удар ножом.

Пока ехала скорая помощь, пытались остановить кровь. В тяжелом состоянии оператора доставили в больницу, но спасти жизнь так и не смогли. Спустя два дня он скончался.

«Человек он был отличный, светлый, очень жалко, очень, и все люди, которые его знали, конечно, ошарашены», — вспоминает сосед оператора Александр Сергеевич.

Сергей Политик был известен многим деятелям в сфере кино. Он снял больше сорока картин, в основном сериалов. Полторы недели назад отметил 56-летие.

У жильцов подъезда сразу появилась версия о том, кто мог совершить преступление. С недавних пор дом на востоке Москвы одолели так называемые закладчики, которые прятали в тайниках свертки с наркотиками.

Сергей Политик был одним из тех, кто активно боролся с такой практикой. Он мог предположить, что вечерний гость пришел, чтобы искать очередную «дозу». Поэтому не стеснялся в выражениях.

«Вряд ли это сами закладчики, это, скорее всего, кто-то пришел забирать. Был конфликт возле самой подъездной двери, ну потому что Сергей достаточно часто выходил, он там дочь встречал, там просто покурить, что был какой-то конфликт, но решилось мирно, вроде как зашли и уже на обратном пути, как уходить, там уже опять зашелся какой-то конфликт», — рассказала соседка.

«У нас был очень хороший и спокойный подъезд. Очень хороший, но теперь население этого подъезда очень разное», — посетовала другая жительница дома.

Те же самые камеры наблюдения уже помогли следователям выяснить, кто именно напал на оператора с ножом.

«Следователями столичного следственного комитета личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения», — сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Москве Регина Ильясова.

Зачем нападавший приходил в этот злополучный подъезд и что вынудило его схватиться за нож, станет ясно, как только подозреваемого задержат и доставят на допрос.

