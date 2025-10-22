Жертва наркоторговцев: появилась версия о мотивах убийства режиссера Политика

Эфирная новость 35 0

Оператор активно боролся с закладчиками, облюбовавшими его дом.

Фото, видео: ВКонтакте/Сергей Политик/id15086121; 5-tv.ru

Итак, в начале о гибели в Москве режиссера и оператора Сергея Политика, дело которого сегодня в течение дня обрастало подробностями, а к вечеру превратилось в полноценную детективную драму. Сейчас в розыск объявлен подозреваемый, который с ножом напал на Сергея у его же подъезда.

И это не просто случайный конфликт, а финал долгой войны, которую жильцы целого дома объявили наркоманам и закладчикам. Политик принимал активное участие в этом противостоянии и сам же стал его первой жертвой. С места убийства корреспондент «Известий» Денис Доля.

Кадры, снятые камерой наблюдения, не только запечатлели последние минуты жизни Сергея Политика, но и вошли в число улик в уголовном деле. Вечером оператор выходит из дома подышать воздухом. Встречает незнакомца, с которым перекидывается парой фраз. Вскоре этот же человек выходит обратно и начинает предъявлять какие-то претензии. Политик выхватывает баллончик с перцовым газом, распыляет его в глаза оппонента и тут же получает в ответ удар ножом.

Пока ехала скорая помощь, пытались остановить кровь. В тяжелом состоянии оператора доставили в больницу, но спасти жизнь так и не смогли. Спустя два дня он скончался.

«Человек он был отличный, светлый, очень жалко, очень, и все люди, которые его знали, конечно, ошарашены», — вспоминает сосед оператора Александр Сергеевич.

Сергей Политик был известен многим деятелям в сфере кино. Он снял больше сорока картин, в основном сериалов. Полторы недели назад отметил 56-летие.

У жильцов подъезда сразу появилась версия о том, кто мог совершить преступление. С недавних пор дом на востоке Москвы одолели так называемые закладчики, которые прятали в тайниках свертки с наркотиками.

Сергей Политик был одним из тех, кто активно боролся с такой практикой. Он мог предположить, что вечерний гость пришел, чтобы искать очередную «дозу». Поэтому не стеснялся в выражениях.

«Вряд ли это сами закладчики, это, скорее всего, кто-то пришел забирать. Был конфликт возле самой подъездной двери, ну потому что Сергей достаточно часто выходил, он там дочь встречал, там просто покурить, что был какой-то конфликт, но решилось мирно, вроде как зашли и уже на обратном пути, как уходить, там уже опять зашелся какой-то конфликт», — рассказала соседка.

«У нас был очень хороший и спокойный подъезд. Очень хороший, но теперь население этого подъезда очень разное», — посетовала другая жительница дома.

Те же самые камеры наблюдения уже помогли следователям выяснить, кто именно напал на оператора с ножом.

«Следователями столичного следственного комитета личность злоумышленника установлена. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения», — сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Москве Регина Ильясова.

Зачем нападавший приходил в этот злополучный подъезд и что вынудило его схватиться за нож, станет ясно, как только подозреваемого задержат и доставят на допрос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
«Герой в банной шапке»: экс-депутат обстрелял отдыхающих у озера в Башкирии
1:07
Жертва наркоторговцев: появилась версия о мотивах убийства режиссера Политика
0:46
«Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
0:25
Неудачный прием: в каких случаях можно не платить за визит к частному врачу
0:05
Кинооператор Анатолий Мукасей экстренно госпитализирован в Москве
23:58
Не гасите свет: при какой задолженности россиянам могут отключить электричество

Сейчас читают

В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео