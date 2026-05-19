В Афинах прошел «Марафонский марш мира» с требованием закрыть военные базы США

Жители Греции массово и активно выступают против вовлечения республики в боевые операции Запада.

Сотни активистов в Греции выступили против присутствия НАТО в стране. В Афинах прошел так называемый «Марафонский марш мира». Его участники преодолели более сорока километров, собрались у американского посольства с требованием закрыть военные базы США и прекратить сотрудничество с альянсом.

Акции прошли также у ключевых военных объектов по всей стране. Жители Греции массово и активно выступают против вовлечения республики в боевые операции Запада. Ситуация накалилась после недавнего инцидента — у острова Лефкас. Местные СМИ пишут, что рыбаки обнаружили в его акватории украинский надводный дрон, оснащенный взрывчаткой. Афины потребовали от Киева немедленно отвести беспилотники от греческого побережья.

