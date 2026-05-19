В Афинах прошел «Марафонский марш мира» с требованием закрыть военные базы США
Жители Греции массово и активно выступают против вовлечения республики в боевые операции Запада.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотни активистов в Греции выступили против присутствия НАТО в стране. В Афинах прошел так называемый «Марафонский марш мира». Его участники преодолели более сорока километров, собрались у американского посольства с требованием закрыть военные базы США и прекратить сотрудничество с альянсом.
Акции прошли также у ключевых военных объектов по всей стране. Жители Греции массово и активно выступают против вовлечения республики в боевые операции Запада. Ситуация накалилась после недавнего инцидента — у острова Лефкас. Местные СМИ пишут, что рыбаки обнаружили в его акватории украинский надводный дрон, оснащенный взрывчаткой. Афины потребовали от Киева немедленно отвести беспилотники от греческого побережья.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Читайте также
40%
Нашли ошибку?