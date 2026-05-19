Точное попадание по пункту управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Боевое дежурство расчетов БПЛА ведется круглосуточно.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе воздушной разведки российские военнослужащие обнаружили антенны управления и ретранслятор, размещенные в заброшенном здании, где украинские боевики оборудовали пункт управления БПЛА.
Координаты цели были оперативно переданы командованию, после чего было принято решение нанести удар тремя FPV-дронами.
В результате атаки пункт управления беспилотниками противника был полностью уничтожен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
