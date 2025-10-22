В Петербурге возбудили дело после прорыва коллектора на севере города

Аварии постоянно случались на этом коллекторе, но управляющая компания игнорировала жалобы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Герман Кудияров; 5-tv.ru

Халатность могла стать причиной прорыва коллектора в Петербурге, после чего пришлось срочно эвакуировать сотни жителей многоэтажки на севере города. По данному факту Следственный Комитет возбудил уголовное дело.

ЧП произошло минувшей ночью на улице Харченко. Там, рядом с одним из домов образовалась огромная воронка.

Выяснилось, что подобные аварийные ситуации здесь возникают уже не первый раз. Однако в управляющей компании не обращали внимания на жалобы жильцов.

Теперь к выяснению причин ЧП подключился и метрополитен. Рядом расположены несколько станций и главное — исключить дальнейший провал грунта. Пока же на месте аварии круглосуточно дежурят коммунальщики. Но когда люди смогут вернуться в свои квартиры еще неизвестно.

