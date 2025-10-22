Россиянин победил на конкурсе фотографий дикой природы

Эфирная новость 38 0

При помощи дрона он снял загадочные сибирские болота.

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Красота Сибири покорила жюри международного конкурса фотографий дикой природы. Россиянин Алексей Харитонов одержал победу благодаря вот этому снимку тундры.

Работу признали лучшей в номинации «Портфолио». Харитонов представил на конкурсе целую серию фотографий, посвященных русскому Северу.

При помощи дрона он снял загадочные сибирские болота. Теперь эти изображения можно увидеть на выставке в британском Музее естественной истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
Швеция направит до 150 истребителей Gripen E Украине
17:12
Паразит от собаки уничтожил кости изнутри: женщине вставили титановый позвоночник
17:11
Воры обчистили музей Дени Дидро во Франции
17:08
Умер автор легендарного хита Never My Love Дик Аддриси
17:04
Извините, мы банкроты: в Перми косметологическая клиника обманула почти 100 клиенток
17:02
Водительские права в РФ будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Муж актрисы Дружининой Анатолий Мукасей находится в реанимации
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео