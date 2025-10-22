Россиянин победил на конкурсе фотографий дикой природы

Красота Сибири покорила жюри международного конкурса фотографий дикой природы. Россиянин Алексей Харитонов одержал победу благодаря вот этому снимку тундры.

Работу признали лучшей в номинации «Портфолио». Харитонов представил на конкурсе целую серию фотографий, посвященных русскому Северу.

При помощи дрона он снял загадочные сибирские болота. Теперь эти изображения можно увидеть на выставке в британском Музее естественной истории.

