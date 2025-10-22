Не успели спасти: в Турции скончался 57-летний турист из России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Мужчине внезапно стало плохо.

В Турции скончался 57-летний турист из России

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Турции скончался 57-летний турист из России

В Турции на курорте Аланья умер 57-летний гражданин России. Об этом сообщает издание Gerçek Alanya.

По данным газеты, мужчина отдыхал с семьей в районе Конаклы, когда внезапно почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти россиянина не удалось. После случившегося сотрудники жандармерии начали проверку обстоятельств смерти иностранного гражданина. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Стамбул. Самолеты полетят из аэропорта Жуковский.

Рейсы по данному направлению будут выполняться с 20 ноября по 26 марта, два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — на лайнерах Boeing 737-800.

Более того, Россия продолжает диалог с Доминиканской Республикой о возобновлении прямого авиасообщения, а запуск первых прямых рейсов возможен уже предстоящей зимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
«Чудо, которое спасло мир»: Эррол Маск восхитился ролью СССР во Второй мировой
18:47
В Германии наблюдается резкий приток мигрантов из Украины
18:33
В Забайкалье служебный автомобиль с телом внутри загорелся по пути в морг
18:23
«Мы сочувствуем»: Исторический музей Москвы поддержал Лувр после кражи реликвий
18:14
Прилучный обжаловал решение суда о месте жительства сына
18:04
Умер известный рок-музыкант Павел Скала

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Муж актрисы Дружининой Анатолий Мукасей находится в реанимации
Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео