Под Новосибирском беременная женщина чудом выжила в ДТП и родила

Под Новосибирском на трассе К-17Р произошла жуткая авария, в результате которой пострадала беременная женщина. Как уточнили в региональном ГАИ, водитель потерял управление и вылетел с дороги.

Очевидцы рассказали, что на место прибыли несколько автомобилей, а муж пострадавшей и прохожие помогли подготовить носилки и ожидали скорую, которая приехала примерно через десять минут. Врач и водитель скорой получили травмы, а беременная женщина находилась без сознания.

В итоге в аварии пострадали три человека. Два реанимобиля доставили водителя и медика в Краснозерскую ЦРБ, а женщину в тяжелом состоянии направили в реанимацию, где врачи провели экстренные роды и спасли жизнь ребенку.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что второй бригадой СМП всех пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь; состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Также было проведено родоразрешение беременной пациентки, ребенок жив. Женщину на санавиации перевезли в Новосибирскую областную больницу.

Проводится проверка обстоятельств ДТП, администрация Краснозерского района заявила о готовности оказать помощь пострадавшей и ее семье при обращении родственников.

