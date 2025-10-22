Под Новосибирском беременная женщина чудом выжила в ДТП и родила

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Машина скорой помощи перевернулась.

Под Новосибирском беременная женщина чудом выжила в ДТП

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Под Новосибирском на трассе К-17Р произошла жуткая авария, в результате которой пострадала беременная женщина. Как уточнили в региональном ГАИ, водитель потерял управление и вылетел с дороги.

Очевидцы рассказали, что на место прибыли несколько автомобилей, а муж пострадавшей и прохожие помогли подготовить носилки и ожидали скорую, которая приехала примерно через десять минут. Врач и водитель скорой получили травмы, а беременная женщина находилась без сознания.

В итоге в аварии пострадали три человека. Два реанимобиля доставили водителя и медика в Краснозерскую ЦРБ, а женщину в тяжелом состоянии направили в реанимацию, где врачи провели экстренные роды и спасли жизнь ребенку.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что второй бригадой СМП всех пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь; состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Также было проведено родоразрешение беременной пациентки, ребенок жив. Женщину на санавиации перевезли в Новосибирскую областную больницу.

Проводится проверка обстоятельств ДТП, администрация Краснозерского района заявила о готовности оказать помощь пострадавшей и ее семье при обращении родственников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
Взрыв произошел на автобусной остановке в Ставрополе
21:37
Рыбаки полтора часа боролись с чудовищным сомом в Польше
21:17
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
21:10
100 дисков с порно и наручники: жителя Ленобласти заподозрили в растлении детей
21:00
Мужчина принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол и умер
20:42
В США женщина разбогатела на 100 тысяч долларов после совета ChatGPT

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео