Подросток устроил природный пожар в Амурской области

Теперь его родителям грозят крупные штрафы.

Крупный пожар растянулся на десятки километров в Амурской области. В одном из сел вспыхнула сухая трава. Сильный ветер разнес пламя за считанные минуты. Масштабы возгорания можно оценить с воздуха.

Выяснилось, что растительность поджег подросток во время игры. Теперь его родителям грозят крупные штрафы.

Человеческий фактор, по одной из версий, мог привести к пожару и в другой части Приамурья. В селе Алгач сгорели шесть зданий, одно из них — жилое. Огонь охватил 20 гектаров. К этой минуте его удалось потушить.

С масштабным возгоранием борются и в Дагестане, там полыхает полторы тысячи гектаров леса — всего в трех километрах от населенного пункта. Огонь пока удается держать под контролем.

Амурская область, Приморье и Еврейская автономная область охвачены огнем. Лесные пожары распространились и на территории вдоль трасс, ведущих во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Жители сразу трех дальневосточных регионов наблюдают тревожную картину. В Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях стоит густой дым. Пожары настолько масштабны, что в некоторых населенных пунктах ночью светло почти как днем.

