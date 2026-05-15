«Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Андрей Черненко
Андрей Черненко

Артиллеристы наносят точные удары круглосуточно.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в Харьковской области поразили опорные пункты, пункты управления и живую силу ВСУ, взаимодействуя с разведывательными БПЛА.

Артиллеристы наносят точные удары круглосуточно, предотвращая переброску резервов противника. Расчеты «Гиацинтов» используют 152-мм снаряды на дальность до 30 км. Уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ, что снизило активность дронов. Координация действий осуществляется через защищенные каналы связи и мессенджеры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

«Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

