Подозреваемый в подрыве автобусной остановки в Ставрополе задержан

Мария Щелканова
Он доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Ставрополе задержан подозреваемый в подрыве автобусной остановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления в оперативных службах региона.

Уточняется, что подозреваемый доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Согласно опубликованной ранее информации, взрыв произошел на остановке рядом с воинской частью, а взрывное устройство находилось в детской коляске.

Сообщается, что в результате ЧП пострадала женщина. Повреждений городской инфраструктуры не нанесено. На месте работают экстренные службы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, об этом сообщал 5-tv.ru. Местный житель намеревался взорвать здание администрации одного из округов.

Сообщается, что задержанный мужчина добровольно связался с представителями запрещенной террористической организации, а после купил все необходимое для изготовления взрывного устройства. Компоненты будущего СВУ были найдены в его квартире во время обыска.

Подозреваемый сейчас под стражей. Ему грозит, как минимум, 11 лет тюрьмы.

