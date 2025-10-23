Пожилая пара пять лет держала женщину в плену и кормила ее моющим средством

Midi Libre: Пожилая пара держала женщину в плену и кормила ее моющим средством

Во Франции 82-летний мужчина и его 60-летняя сожительница почти пять лет удерживали в плену 45-летнюю соседку, подвергая ее систематическим издевательствам. Об этом сообщает Midi Libre со ссылкой на прокуратуру и местные СМИ.

По словам прокурора, жертва находилась в психологически уязвимом состоянии. Ее заставляли жить в саду, гараже или палатке, лишали возможности выходить на улицу, а также подмешивали моющее средство в пищу. Женщина была вынуждена справлять нужду в кастрюли и пакеты, а последние деньги с ее банковских счетов переводились на счет обвиняемой.

«Она могла проводить целые дни на улице, на морозе, под дождем. Также женщина сообщила, что стала жертвой сексуального насилия», — отметили в прокуратуре.

Несмотря на неоднократные попытки сбежать, она возвращалась из-за страха. Только в середине октября ей удалось выбраться и обратиться за помощью. Женщина была госпитализирована с переохлаждением.

Оба подозреваемых частично признали вину, но значительно преуменьшили серьезность совершенных действий. Расследование продолжается.

