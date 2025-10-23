В Балашихе супругов нашли мертвыми в доме с оккультными символами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Жилье супружеской пары сгорело в пожаре.

В Балашихе супругов нашли мертвыми в сгоревшем доме

Фото: 5-tv.ru

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели супругов, найденных после пожара в частном доме в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

«По данным следствия, 22 октября 2025 года в доме, расположенном в д. Соболиха, произошел пожар, соседями на место происшествия были вызваны экстренные службы. Приехавшие сотрудники обнаружили, что дверь в дом закрыта изнутри, для ее вскрытия были вызваны сотрудники МЧС. При тушении пожара обнаружено тело женщины с колото-резаными ранениями», — говорится в сообщении СК.

По предварительной информации, в доме нашли обгоревших 51-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Причиной смерти мужчины, предположительно, стало отравление угарным газом, а на теле женщины эксперты насчитали семь ножевых ранений.

Внутри здания находились многочисленные предметы, связанные с оккультными практиками: ритуальные когти, ножи, книги эзотерического содержания, а также изображения перевернутых пентаграмм*.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение сатанистов признано экстремистским и запрещено в России

