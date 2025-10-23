Смерть гитариста Kiss Пола Фрейли расследует судмедэксперт

Судмедэксперты приступили к расследованию смерти бывшего гитариста группы Kiss Пола «Эйса» Фрейли. Об этом сообщает RadarOnline.

По информации издания, эксперты проведут токсикологическое исследование и внешний осмотр тела артиста. Итоговое заключение о причине смерти будет озвучено после завершения всех необходимых процедур.

Музыкант скончался 16 октября, спустя месяц после падения в собственном доме. Тогда Фрейли получил множественные травмы и перенес кровоизлияние в мозг, что вынудило его отменить все запланированные концерты и сосредоточиться на лечении.

Изначально представители артиста заявляли, что происшествие не представляло серьезной опасности. Однако вскоре после падения музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи настоятельно рекомендовали ему отказаться от выступлений, пока состояние не стабилизируется.

Несмотря на усилия медиков, улучшения не последовало. В течение нескольких недель Фрейли оставался в тяжелом состоянии, и в итоге родные приняли трудное решение отключить его от аппарата ИВЛ.

Смерть легендарного гитариста стала ударом для поклонников Kiss по всему миру. Эксперты надеются, что результаты вскрытия и анализов помогут окончательно установить, что именно привело к гибели музыканта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.