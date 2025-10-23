Саркози не дают спать в тюрьме: экс-президента Франции дразнят и снимают на видео

Экс-президента Франции Саркози дразнят и снимают на видео в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с унижениями и насмешками в парижской тюрьме Санте, где он отбывает наказание. Заключенные не дают ему спать, выкрикивая оскорбления и шутки по поводу его роста. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в первую ночь в колонии Саркози подвергся вербальным нападкам со стороны соседей по камере.

«Опальный экс-президент Франции Николя Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», — говорится в публикации.

После инцидента в соседнее помещение были направлены двое полицейских. В сети появилось видео, на котором слышно, как заключенные выкрикивают: «Позовите Сарко!» и «Покажите нам свою голову!». Автор записи смеется, снимая происходящее.

Как уточняет Daily Mail, окно камеры Саркози выходит во внутренний двор, где постоянно шумно, из-за чего бывший глава государства не может уснуть.

Николя Саркози был этапирован в тюрьму в Париже для отбытия пятилетнего срока по делу о незаконном финансировании своей президентской кампании 2007 года при участии ливийских властей. В последнем заявлении перед заключением он подчеркнул, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты политика рассчитывают, что уже к Рождеству Саркози может выйти на свободу, если апелляционный суд примет решение в его пользу.

