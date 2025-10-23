Шойгу переизбрали на пост президента Русского географического общества

Лилия Килячкова
Решение было принято единогласно.

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу был переизбран на свою должность в ходе съезда организации в Кремле.

«Ученый совет выдвинул Сергея Кужугетовича (Шойгу. — Прим. ред.) на новый срок президента Русского географического общества», — заявил первый вице-президент РГО Николай Касимов.

Участники съезда единогласно проголосовали за Шойгу. Его кандидатуру также поддержал президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, благодарю за оказанное доверие. Принимаю обозначенные вами ключевые направления как программу развития Русского географического общества на ближайшие годы», — выступил Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу рассказал о создании новых учебников по географии. В них будет обновлено содержание предмета с упором на передовые технологии науки. Созданием единого государственного мировоззренческого учебника по географии для 5–11-х классов, а также атласов, контурных карт и иных материалов руководит вице-президент РГО Николай Касимов.

