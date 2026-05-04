Борьба за иммунитет: в России предложили создать реестр антипрививочников

Россиян, которые не соглашаются на вакцинацию, внесут в специальный список. Реестр антипрививочников предложили создать в Минздраве. Там считают, что единая база данных позволит лучше понять причины того, почему люди добровольно идут на риск заболеть.

Эксперты отмечают, что большинство отказов связаны со страхами и недостоверной информацией, которую зачастую распространяют сами врачи. В этом убедилась съемочная группа «Известий». Что может грозить медикам, которые отговаривают пациентов от прививок — узнал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Дмитрий Терехов, врач-иммунолог, напоминает загнанного зверя, хотя еще пять минут назад, в своем кабинете, когда еще не знал, что перед ним не просто пациент, а журналист, был тверд: вакцины не нужны.

— Прививки сделаем от четырех вирусов гриппа, у вас другой вирус гриппа. Ну и чем нам это поможет?

— Вы не рекомендуете делать прививки?

— Нет, это слишком, так скажем, специфично. И как бы, если в общем, то малоэффективно.

На сайте клиники указано, что Терехов — кандидат медицинских наук, а его стаж более 18 лет. Но, видимо, даже такой квалификации недостаточно для общения со съемочной группой. Администрация решила спрятать доктора от камер.

Так называемую философию «антипри» этот врач, похоже, навязывает всем своим пациентам. Дарья рассчитывала получить от него грамотную консультацию специалиста, но после приема осталось больше вопросов, чем ответов.

«Он на меня посмотрел с таким удивлением и говорит: «Прививку от гриппа? А вы что, часто простужаетесь? Я бы не советовал», — рассказала бывшая пациентка Дмитрия Терехова Дарья.

Если уж врачи говорят такое, то что делать пациентам, далеким от медицины? Юлия Вербицкая верила, что сможет повысить иммунитет своих детей исключительно народными методами, и была убеждена, что прививки вызывают страшные осложнения. Но когда ребенок заболел коклюшем, стала изучать вопрос глубже и поменяла мнение.

«Моя старшая дочь заболела, и она стала кашлять как-то очень по-другому, не так, как все 11 лет до этого. Поэтому я начала прививать своих детей. Мы стали постепенно делать прививки», — рассказала жительница Хабаровска Юлия Вербицкая.

Где просветительская работа провалена, покажет реестр вакцинированных граждан, который создает Минздрав. Это, в частности, даст ответ на вопрос, почему у одного врача на участке все привиты, а у другого — по пальцам руки пересчитать. Может, дело в низкой квалификации, а может, в поликлинику просто не завезли препарат и надо срочно пополнить запасы.

«А дальше надо думать: если, не дай бог, будет такая инфекция, значит, мы должны готовить для тех, кто не вакцинируется, госпиталя, для того, чтобы знать, что вот эти будут болеть в первую очередь тяжело, с осложнениями, с летальными исходами, и готовиться заранее», — заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.

По задумке, реестр поможет бороться и с теми, кто наживается на невежестве людей. Чтобы попасть в детский летний лагерь или на спортивные сборы, нужна справка о сделанных прививках: дифтерия, столбняк, корь и проба Манту. В интернете такие справки продают. Заполняют нужную информацию, отправляют покупателю, и вуаля — вакцина не сделана, а вопрос закрыт.

Это подделка документов. При проверке обман легко вскроют, а покупателя вместе с продавцом могут привлечь к ответу перед законом.

«Ответственность серьезная грозит, потому что у нас в Уголовном кодексе есть статья 327, именно часть третья регулирует эти правоотношения. Она предусматривает условное наказание, лишение свободы в некоторых случаях, либо исправительные работы и штраф до 80 тысяч рублей», — сообщил юрист Виктор Скрипченко.

Но даже настоящие справки, выданные в лечебном учреждении с лицензией, еще не гарантия, что все было сделано по-честному.

«Те люди, которые, например, не верят в вакцины — несмотря на то, что медицинские работники должны прививаться, многие считают, что это не нужно в силу своей неинформированности, — начинаются вот такие истории: что мы на бумаге только привились, а на самом деле вакцину вылили или просто списали, выкинули и так далее», — пояснила биолог, глава АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Реестр привитых граждан должен заработать в сентябре 2028 года. Детали пока обсуждаются, и у авторов инициативы еще есть время объяснить, почему это не карательная мера для антипрививочников, а эффективный ресурс — в первую очередь информационный — для предотвращения эпидемий.

