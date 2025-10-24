Велосипедист-экстремал получил тяжелую травму на соревнованиях в США

А сейчас страшные кадры, которые сегодня были сняты в горах американского штата Юта. Там произошла авария во время соревнования по фрирайду.

Велосипедист-экстремал во время спуска по трассе, которую он до этого проходил десятки раз, не смог добраться до финиша.

Спортсмен остался жив, но получил серьезную травму, и сейчас в реанимации его пытаются спасти хирурги.

