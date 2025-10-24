Велосипедист-экстремал получил тяжелую травму на соревнованиях в США

Фрирайдер проходил трасу десятки раз, но на этом соревновании чуть не разбился насмерть.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Red Bull Media; 5-tv.ru

А сейчас страшные кадры, которые сегодня были сняты в горах американского штата Юта. Там произошла авария во время соревнования по фрирайду.

Велосипедист-экстремал во время спуска по трассе, которую он до этого проходил десятки раз, не смог добраться до финиша.

Спортсмен остался жив, но получил серьезную травму, и сейчас в реанимации его пытаются спасти хирурги.

Четыре дня удачи: китайский гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

