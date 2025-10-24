Суд вернул марафонщице Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Марии Ознобихиной восстановил за блогером Еленой Блиновской право собственности на 100% долей в компании «Сады Адыгеи» стоимостью свыше 21 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд признал недействительными ряд сделок с компанией. Речь о действиях, в результате которых доля жены брата блогерши Натальи Блиновской снизилась со 100% до 50% за счет уставного капитала компании и включения в число участников общества Людмилы Цулаевой 15 января 2024 года.

Кроме того, недействительной признана сделка по выходу Натальи Блиновской из состава участников ООО «Сады Адыгеи», оформленная заявлением от 6 марта 2024 года.

В результате суд применил последствия недействительности этих сделок и восстановил за Еленой Блиновской право собственности на 100% долей общества номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, реальная стоимость которых превышает 21 миллион рублей. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее заявлению и запустил процедуру реализации имущества. В марте 2025 года Савеловский суд столицы приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, штрафу в миллион рублей и четырехлетнему запрету на ведение коммерческой деятельности. А 13 октября Мосгорсуд подтвердил обвинительный вердикт блогерше, однако сократил срок заключения на полгода.

Блиновскую признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, однако освобождена от ответственности за неуплату налогов по истечении срока давности. Суд также взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

Блогершу задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России в Белоруссию. Сначала ее отправили под домашний арест, но после вечеринки в декабре того же года в доме Блиновской с участием ее подруги, проходившей по делу свидетелем, суд изменил меру пресечения на содержание в СИЗО.

