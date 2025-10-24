Новая глава в жизни: сын Ирины Дубцовой сменил фамилию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Артистка извинилась за то, что мешала своему наследнику.

Сын Ирины Дубцовой — кто такой и чем занимается

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Ирины Дубцовой сменил фамилию и начал карьеру певца

Певица Ирина Дубцова долгие годы убеждала сына Артема попробовать себя в музыке, и наконец его дебютная песня «Патрики» увидела свет. В честь выхода первого сингла юноша даже поменял фамилию.

«Как быстро ты превратился из моего маленького мальчика в бородатого парня, который так круто и честно выражает свои мысли и эмоции в стихах и музыке.  Прости, что мешала тебе. Ты молодец!» — прокомментировала начало карьеры сына Дубцова в своих социальных сетях.

Артем выбрал в качестве сценического псевдонима фамилию матери — Дубцов. Хотя по официальным документам 19-летний наследник значится Черницыным по отцу, солисту группы «Плазма» Роману Черницыну. С такими музыкальными родители неудивительно, что у Артема талант в крови.

Дубцова уверяет, что не станет продюсером сына, но готова делиться советами и оказывать поддержку, радуясь, что Артем наконец заявляет о себе ярко и уверенно.

Первый сингл Артема посвящен любви, вдохновленной недавним болезненным разрывом с блогером Тоней Худяковой. Несмотря на юный возраст, 19-летний Артем учится в МГИМО и зарабатывает на жизнь в сфере детейлинга — профессионального ухода за автомобилями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

 

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике
11:16
Секс отменяется: как уборка дома «убивает» либидо женщины и разрушает отношения с мужем
11:13
Температура, влажность, свет: как правильно хранить лекарства в домашней аптечке
11:10
Часть потолка обвалилась в школе в Забайкалье
11:00
Мужчина убил жену и выставил ее голову на всеобщее обозрение как трофей
10:59
В Индии более 20 пассажиров сгорели заживо в столкнувшемся с мотоциклом автобусе

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео