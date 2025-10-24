Новая глава в жизни: сын Ирины Дубцовой сменил фамилию

Сын Ирины Дубцовой сменил фамилию и начал карьеру певца

Певица Ирина Дубцова долгие годы убеждала сына Артема попробовать себя в музыке, и наконец его дебютная песня «Патрики» увидела свет. В честь выхода первого сингла юноша даже поменял фамилию.

«Как быстро ты превратился из моего маленького мальчика в бородатого парня, который так круто и честно выражает свои мысли и эмоции в стихах и музыке. Прости, что мешала тебе. Ты молодец!» — прокомментировала начало карьеры сына Дубцова в своих социальных сетях.

Артем выбрал в качестве сценического псевдонима фамилию матери — Дубцов. Хотя по официальным документам 19-летний наследник значится Черницыным по отцу, солисту группы «Плазма» Роману Черницыну. С такими музыкальными родители неудивительно, что у Артема талант в крови.

Дубцова уверяет, что не станет продюсером сына, но готова делиться советами и оказывать поддержку, радуясь, что Артем наконец заявляет о себе ярко и уверенно.

Первый сингл Артема посвящен любви, вдохновленной недавним болезненным разрывом с блогером Тоней Худяковой. Несмотря на юный возраст, 19-летний Артем учится в МГИМО и зарабатывает на жизнь в сфере детейлинга — профессионального ухода за автомобилями.

