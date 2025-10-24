Монстр был Богом: мужчина много лет насиловал своих детей, а затем жестоко убил их

Mirror: в США мужчина много лет насиловал своих детей и хладнокровно убивал их

С виду он был заботливым отцом и тихим человеком, но за закрытыми дверями скрывался кошмар, о котором мир узнал слишком поздно. Более двадцати лет Маркус Вессон издевался над своей семьей, превратив дом в секту, где царили страх и отчаяние. Его историю рассказывает Mirror.

Иллюзия семьи

После службы во Вьетнаме Вессон познакомился с женщиной по имени Розмари Солорио. Она воспитывала восьмерых детей. Отношения развивались быстро, мужчина переехал к возлюбленной. Вскоре она родила от него сына. Именно тогда жизнь семьи начала превращаться в настоящий кошмар.

Вессон установил абсолютную власть в доме. Он запретил жене принимать решения, изолировал детей, а себя объявил единственным учителем и наставником. Он утверждал, что только он понимает «истинный путь к спасению», и вскоре написал собственную версию Библии, в которой изображал себя божеством.

Мир за закрытыми дверями

По данным Mirror, Вессон называл себя Господом, а детям приказывал обращаться к нему как к Мастеру. Он учил, что Иисус был вампиром и убеждал близких, что скоро наступит конец света. Семья готовилась к Армагеддону, живя в нищете и изоляции. Вессон запрещал любые внешние контакты, контролировал каждый шаг членов семьи и превращал повседневную жизнь в систему рабства и поклонения.

Жестокий отец не работал, а жил на социальные пособия и деньги, которые заставлял зарабатывать детей. В 1989 году его осудили за мошенничество с соцвыплатами и ложные показания, но семья продолжала существовать в замкнутом круге страха.

Ужас, который скрывался десятилетиями

Дом Вессона был не просто местом контроля — он стал сценой для кровожадных преступлений. Женщины и дети жили под постоянным давлением, а любое неповиновение каралось. Вессон внушал дочерям, что они должны стать его «будущими женами». Власть мужчины была абсолютной, а страх — единственной формой общения.

Окружение ничего не знало. Для внешнего мира это была большая, но тихая семья, которая часто переезжала и жила скромно. На деле — это был замкнутый культ, в котором человек, называвший себя Богом, лишил собственных детей детства и свободы.

День, когда зло раскрылось

В марте 2004 года члены семьи, сумевшие бежать, вернулись вместе с полицией. Сначала офицеры думали, что речь идет о споре по опеке. Но когда Вессон вернулся в дом, его одежда была в крови.

То, что увидели полицейские внутри, потрясло даже самых опытных следователей. Девять тел — все убиты одним выстрелом в глаз. Среди них были дети, внуки и племянники Маркуса Вессона. В комнате стояли старинные гробы — символы мрачной веры, которую он навязал своим жертвам.

Реакция и расследование

Бывший начальник полиции Фресно Джерри Дайер позже признался, что сцена в доме Вессона — самое страшное зрелище, которое он видел в своей жизни. По его словам, ужас заключался не только в количестве погибших, но и в той извращенной жизни, которой они были вынуждены жить.

Адвокат защиты Ральф Торрес, работавший по назначению суда, признавался, что даже годы спустя он не может забыть детали этой истории. По его словам, он видел десятки дел об убийствах, но ничего даже отдаленно похожего на историю Вессона не встречал.

Приговор

После суда Вессон был признан виновным и 17 июня 2005 года приговорен к смертной казни. Сейчас ему 79 лет, он отбывает наказание в тюрьме Сан-Квентин. Исполнение приговора приостановлено после решения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заморозившего казни в 2019 году.

Дом, где произошла трагедия, был снесен. По словам Джерри Дайера, оставить его означало бы сохранять постоянное напоминание о зле. Сегодня на его месте — пустырь, немая память о невинных жертвах.

