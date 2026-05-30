У напавшего на девочку в Тюмени педофила есть маленькая дочь

Мария Гоманюк
Подозреваемый видится со своем ребенком нечасто, однако серьезных проблем в общении с наследницей у него не было.

За напавшим на девочку в подъезде многоквартирного дома в Тюмени мужчиной ранее не было замечено каких-либо психических отклонений. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала его бывшая жена.

По ее словам, она впервые услышала о подобном инциденте со стороны экс-супруга. Как уточнила женщина, у Алексея, а именно так зовут подозреваемого, есть маленькая дочь от их брака.

«Не было, не встречалась (отклонений. –Прим. ред.). То есть у него ребенок — тоже девочка маленькая. Ничего не было никаких», — пояснила бывшая жена мужчины.

Она добавила, что Алексей видится с дочерью нечасто. Однако в общении с ребенком, по ее словам, у него серьезных проблем не было.

«Редко видит. Но, в принципе, общаемся», — отметила женщина.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что во время нападения на девочку мужчину спугнула незнакомая девушка, ставшая очевидцем событий. После этого она вывела девочку из подъезда и успела сфотографировать предполагаемого нападавшего. Позже обнаружили по снимку, вычислив по горячим следам. Кроме того, момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде.

