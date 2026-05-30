«Были у психолога»: мать о состоянии подвергшейся нападению дочери в Тюмени

Мать подвергшейся нападению педофила девочки в Тюмени: с ней работаю психологи

С девочкой, которую пытался изнасиловать педофил в подъезде жилого дома в Тюмени, теперь все в порядке. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала мать ребенка.

По ее словам, дочь в первый день после инцидента пообщалась с психологом, и сильного испуга после произошедшего у нее не было.

Также женщина уточнила, что в момент происшествия она находилась на работе и рядом с дочерью не была. Про случившееся она узнала от мужа, который позвонил ей и попросил свидетельство о рождении ребенка.

«Муж позвонил, спросил свидетельство о рождении. Я спросила зачем, он вкратце рассказал», — пояснила мать девочки.

Как заявила женщина, подозреваемого она не знала. Также она лично не была знакома с девушкой, которая, как сообщалось, помогла ребенку после нападения. При этом мать отметила, что девушку знают ее родственники, поскольку она местная.

Говоря о состоянии дочери, женщина подчеркнула, что после случившегося с ребенком сразу начали работать специалисты. Так, психолог побеседовала с девочкой в Следственном комитете.

«Замечательно она себя чувствует. Они у психолога были в первый же день. С ним психолог разговаривала в Следственном комитете. Все хорошо с ней. Никакого испуга, ничего, как будто, так и надо», — подчеркнула мать.

Ранее источник 5-tv.ru рассказывал, что мужчина напал на маленькую девочку в подъезде многоквартирного дома в Тюмени и пытался ее изнасиловать, стянув с себя штаны. Все произошло на глазах у сверстников ребенка, которые попытались зайти в здание перед произошедшим.

Известно, что у напавшего на ребенка мужчины есть дочь. Как рассказала его бывшая жена, каких-либо проблем в общении с девочкой у него нет.

