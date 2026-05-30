«Были у психолога»: мать о состоянии подвергшейся нападению дочери в Тюмени

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 89 0

Про случившееся она узнала от мужа, который позвонил ей и попросил свидетельство о рождении ребенка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мать подвергшейся нападению педофила девочки в Тюмени: с ней работаю психологи

С девочкой, которую пытался изнасиловать педофил в подъезде жилого дома в Тюмени, теперь все в порядке. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала мать ребенка.

По ее словам, дочь в первый день после инцидента пообщалась с психологом, и сильного испуга после произошедшего у нее не было.

Также женщина уточнила, что в момент происшествия она находилась на работе и рядом с дочерью не была. Про случившееся она узнала от мужа, который позвонил ей и попросил свидетельство о рождении ребенка.

«Муж позвонил, спросил свидетельство о рождении. Я спросила зачем, он вкратце рассказал», — пояснила мать девочки.

Как заявила женщина, подозреваемого она не знала. Также она лично не была знакома с девушкой, которая, как сообщалось, помогла ребенку после нападения. При этом мать отметила, что девушку знают ее родственники, поскольку она местная.

Говоря о состоянии дочери, женщина подчеркнула, что после случившегося с ребенком сразу начали работать специалисты. Так, психолог побеседовала с девочкой в Следственном комитете.

«Замечательно она себя чувствует. Они у психолога были в первый же день. С ним психолог разговаривала в Следственном комитете. Все хорошо с ней. Никакого испуга, ничего, как будто, так и надо», — подчеркнула мать.

Ранее источник 5-tv.ru рассказывал, что мужчина напал на маленькую девочку в подъезде многоквартирного дома в Тюмени и пытался ее изнасиловать, стянув с себя штаны. Все произошло на глазах у сверстников ребенка, которые попытались зайти в здание перед произошедшим.

Известно, что у напавшего на ребенка мужчины есть дочь. Как рассказала его бывшая жена, каких-либо проблем в общении с девочкой у него нет.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

12:00
Не утонуть в проблемах с септиком: главные ошибки владельцев частных домов
12:00
Секреты омоложения: как правильно подобранные очки заменяют подтяжку лица
11:42
«Были у психолога»: мать о состоянии подвергшейся нападению дочери в Тюмени
11:30
Расчет Д-30 уничтожил технику ВСУ в районе Орехова. Лучшее видео из зоны СВО
11:23
Комары-террористы: какие тропические паразиты осели в России и чего ждать в 2026
11:21
У напавшего на девочку в Тюмени педофила есть маленькая дочь

Сейчас читают

Российские хирурги сократили сроки реабилитации после операций
«Я читал Достоевского»: Дибров предпочел русскую классику клипам SHAMAN
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище