Расчет Д-30 уничтожил технику ВСУ в районе Орехова. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 122-мм буксируемых орудий Д-30 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» выполняют задачи по огневому поражению объектов военной инфраструктуры украинских формирований вблизи населенного пункта Орехов Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника. В ходе выполнения очередного боевого задания оператор разведывательного БпЛА обнаружил замаскированную военную технику ВСУ. После проведения доразведки координаты цели были немедленно переданы на командный пункт, где приняли решение уничтожить объект огнем артиллерии.

Расчет орудия оперативно выдвинулся на огневую позицию, в считанные минуты подготовил гаубицу к боевой работе и, корректируя прицельные установки, осуществил точный огневой налет. В результате удара замаскированная техника противника была уничтожена, что зафиксировал расчет беспилотной разведки.

После выполнения огневой задачи расчет гаубицы Д-30 провел мероприятия по маскировке и убыл в укрытие.

