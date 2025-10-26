Туск: Зеленский готов продолжать конфликт на Украине еще три года

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 72 0

Польский премьер указал на большое преимущество Москвы перед Западом.

Зеленский готов продолжать конфликт на Украине еще три года

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley / i-Images

В интервью The Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов продолжать противостояние с Россией еще на протяжении двух–трех лет.

«Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что конфликт не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», — поделился Туск.

По его словам, для Украины важно «минимизировать ущерб», который длительный конфликт нанесет населению и экономике страны. В то же время Россия настаивает на дипломатическом разрешении конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что урегулирование конфликта на Украине должно основываться не на ложных информационных вбросах, распространяемых некоторыми представителями СМИ, а на дипломатических шагах и переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему отменилась встреча Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

