В семи округах Москвы построят промышленно-производственные объекты по проектам КРТ

В Москве построят объекты промышленно-производственного назначения по 26 проектам комплексного развития территорий (КРТ), опубликованным за три квартала текущего года. Их общая площадь составит более полумиллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одна из важных задач программы комплексного развития территорий — создание высокотехнологичных производств и рабочих мест для жителей Москвы. Так, четверть проектов КРТ, подготовленных и опубликованных за три квартала текущего года, предусматривает строительство промышленно-производственной инфраструктуры в разных точках столицы. Общая площадь такой недвижимости составит почти 607 тысяч квадратных метров. Это позволит создать для горожан около 32,3 тысячи дополнительных рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Объекты возведут на 378 гектарах в Восточном, Западном, Новомосковском, Северном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном административных округах Москвы.

«По поручению Сергея Собянина город активно развивает промышленную инфраструктуру, создавая современные пространства для работы и роста предприятий. Это позволяет повышать доступность передовых производственных объектов, привлекать инвестиции и внедрять новые технологии. К 2030 году общая площадь промышленной инфраструктуры в столице увеличится с 12 до 25 миллионов квадратных метров, что существенно расширит возможности для экономики города», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках программы КРТ в бывших промышленных зонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные территории, которые органично интегрируют в общегородское пространство.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что проекты КРТ предусматривают строительство объектов для размещения современных производств не только в бывших промзонах, но и на неэффективно используемых территориях. В частности, на востоке Москвы в районе Гольяново на участке в границах улиц Амурской, Иркутской и Бирюсинки возведут комплекс зданий, где смогут работать предприятия строительной, электронной, ювелирной и целлюлозно-бумажной промышленности. На улице Нижние Поля в районе Марьино построят современный технопарк.

