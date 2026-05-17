На севере Москвы капитально отремонтировали 92 малоэтажных дома

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Восстановление стало важным этапом в сохранении уникального архитектурного облика и камерного шарма столичных дворов.

В Москве отремонтировали 92 малоэтажных дома

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Северном административном округе Москвы завершили масштабный капитальный ремонт 92 жилых домов высотой до четырех этажей. Об этом сообщил портал mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

Работы стали частью программы по сохранению исторической малоэтажной застройки и приведению жилого фонда в нормативное состояние. Особое внимание уделялось восстановлению фасадов и архитектурного декора, а также модернизации инженерных систем. Речь идет о домах разных периодов постройки, которые формируют характерную среду северных районов города. В ходе ремонта специалисты возвращали зданиям первоначальный облик, укрепляли конструкции и обновляли коммуникации.

Одним из объектов стал трехэтажный дом 1948 года постройки в 3-м Лихачевском переулке. Здание в стиле неоклассицизма получило комплексное обновление фасада и крыши: поверхности очистили, обработали защитными составами, восстановили лепной декор, балконы и металлические элементы, а также сохранили историческую цветовую гамму. Помимо этого, заменили водосточные системы и обновили кровельное покрытие.

В доме на улице Зои и Александра Космодемьянских специалисты провели более глубокую реконструкцию: восстановили кирпичную кладку, защитили фасады от влаги, отремонтировали декоративные элементы, заменили балконные конструкции и обновили входные группы. Также модернизировали крышу, утеплили чердачное пространство и частично обновили инженерные системы.

Еще один объект — двухэтажное здание 1949 года постройки в 1-м Войковском проезде — прошел комплексное обновление фасада, подвала и всех основных коммуникаций. В ходе работ восстановили штукатурку, заменили инженерные сети, установили новые окна в местах общего пользования и обновили кровлю с утеплением чердака.

По итогам ремонта здания получили обновленный внешний вид, улучшенные условия эксплуатации и усиленную защиту конструкций при сохранении их исторического архитектурного облика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

15:12
Трагедия в метро: мужчину затянуло в механизм эскалатора
14:57
Чемодан с живым грузом: пара пыталась вывезти обезьян, спрятав их в одежде
14:45
НХЛ сохранила запрет на ввоз Кубка Стэнли в Россию
14:27
На севере Москвы капитально отремонтировали 92 малоэтажных дома
14:11
Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
13:54
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» большим событием в жизни страны

Сейчас читают

Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Не старье, а винтаж! — Что вернулось из прошлого в современную моду в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео