Собянин: колледж в стиле русского авангарда построят в Коммунарке

В Коммунарке появится крупный образовательный комплекс нового поколения, который планируют выполнить в эстетике русского авангарда. О проекте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам мэра, архитектурное решение здания будет строиться вокруг выразительного красного фасада сложной многослойной формы. В конструкции предусмотрены выступающие элементы, которые не только формируют узнаваемый облик, но и помогают более эффективно использовать естественное освещение. Высотность корпуса будет варьироваться от трех до девяти этажей.

Внутри комплекса разместят четыре учебных блока. Там предусмотрены аудитории, лаборатории и мастерские для практических занятий. В нижней части здания — в стилобате — оборудуют производственные зоны с тяжелым оборудованием. В центральной части будет многофункциональное пространство с амфитеатрами, медиатекой и выставочными площадками.

Общая площадь объекта превысит 113 тысяч квадратных метров. Колледж сможет принять свыше 16 тысяч студентов, которые будут обучаться по направлениям строительства, промышленности, информационных технологий, транспорта, педагогики, креативных индустрий, сферы услуг, финансов и торговли.

Отдельно отмечается, что для будущих строителей создадут специализированный уличный учебный полигон. Он будет имитировать реальную стройплощадку и позволит отработать полный цикл работ — от инженерных измерений и прокладки коммуникаций до возведения конструкций и отделочных процессов.

Архитектурная концепция уже утверждена, а завершение строительства запланировано на 2029 год в рамках Адресной инвестиционной программы. Всего в Москве планируется построить семь подобных инновационных колледжей.

