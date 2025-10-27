Злой паразит: Боня ответила раскритиковавшей ее дочь Веронике Степановой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Психолог назвала Анджелину «шалавой».

Из-за чего поссорились Виктория Боня и Вероника Степанова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Виктория Боня ответила раскритиковавшей ее дочь Веронике Степановой

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандал вокруг публикаций психолога Вероники Степановой, которая недавно проанализировала семью Бони и критиковала ее дочь Анджелину.

В личном блоге телеведущая отметила, что людей на делит на две категории: тех, кем восхищается, и «паразитов», стремящихся жить за счет чужой известности.

По словам телеведущей, она уже однажды публично реагировала на слухи о семье, но больше не намерена устраивать разборки в Сети.

«Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счет чужого внимания. Когда человек не способен быть кем-то сам, он превращается в тень. Он прячется за громкие имена и заголовки, делает вид, что разбирает, а на деле просто цепляется за тех, кого не может достичь. Такие люди жалки не потому что злы, а потому что несчастны», — отметила Боня

В 2025 году Боня начала публиковать видео с дочерью Анджелиной, которые быстро стали популярными в Сети. По словам дочери телеведущей, она не стремится к славе и не хочет, чтобы ее знали исключительно как наследницу Бони.

Ранее Степанова в своих высказываниях предположила, что Анджелина проявляет признаки «беспризорности» и обвинила ее родителей в недостаточном внимании. При этом в одном из видео психолог использовала оскорбительное слово «шалава», характеризуя поведение дочери Бони.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

14:01
Путин и Токаев обсудили визит главы Казахстана в Россию
13:51
Злой паразит: Боня ответила раскритиковавшей ее дочь Веронике Степановой
13:47
«У парня ее дочери забрали обед»: мать пригрозила взорвать школу
13:42
Минфин меняет правила семейной ипотеки с февраля 2026 года
13:40
Гимнастка Ангелина Мельникова вернулась в Москву после триумфа на ЧМ в Джакарте
13:36
Под Оренбургом мужчина убил учительницу и посадил мертвое тело за руль

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео