Работал дальнобойщиком: мужчина оказался серийным убийцей, скользящим по трассам

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

Кларк Перри Болдуин, бывший водитель и продавец свечей из Айовы, оказался ключевым звеном в цепи убийств начала 1990-х годов — и был задержан спустя почти три десятка лет.

История серийного убийцы Кларка Перри Болдуина

Фото: 5-tv.ru

Дальнобойщик оказался серийным убийцей, скользящим по трассам

В 2020 году в городке Уотерлу, штат Айова, полиция вошла в дом 58-летнего Кларка Перри Болдуина — тихого дальнобойщика и владельца небольшого магазина свечей. Он жил, не выдавая себя: приветствовал соседей, не шумел, казался обычным человеком. Его историю рассказывает Cowboy State Daily.

Жизнь на трассе

Родившись в 1961 году в Чарльз-Сити (Айова) в благополучной семье, Болдуин после школы отправился в дальнобой. Позднее он женился, развелся, завел дочь — и все это время колесил между Айовой, Миссури и Теннесси. С конца 1980-х он жил, как он сам позже сказал, «без правил».

В начале 1990-х вдоль трасс начались убийства. В феврале 1991 года Кларк был арестован за изнасилование автостопщицы в Техасе. В марте того же года в Теннесси нашли тело беременной женщины; в апреле 1992-го — еще одно тело на I-90 в Вайоминге.

По следам ДНК

Расследование закончилось лишь спустя десятилетия: генетика связала ДНК Болдуина с телами трех жертв, после чего его арестовали 6 мая 2020 года в Айове. В мае 2025 года он был признан виновным в убийстве Памелы МакКолл и получил пожизненное заключение. По данным Forensic Magazine, 18 июля 2025 года Болдуин умер от инфаркта в тюрьме.

Следы и штаты

Дела охватывают сразу несколько штатов: Айова, Техас, Теннесси, Вайоминг — и связаны с транспортными маршрутами между ними. Следователи уверены, что он использовал работу дальнобойщиком, чтобы скрываться между преступлениями, которые долго не связывались между собой.

Наследие и продолжение

Теперь в архивах полиции США его имя значится рядом с пометкой «возможные дополнительные жертвы». Работа генетиков и следователей остается актуальной: сколько еще дел могут быть раскрыты — неизвестно. Благодаря ДНК-технологиям низкопрофильный торговец свечами обнажил одну из самых темных сторон американских трасс.

