Искусственный интеллект может помочь снизить уровень стресса в семье

Нейробиолог Льюис: ИИ может помочь снизить уровень стресса в семье

Искусственный интеллект (ИИ) способен взять на себя часть бытовых решений и тем самым снизить уровень стресса и конфликтов в семьях. Об этом заявил нейробиолог и писатель доктор Джек Льюис в беседе с Mirror.

Эксперт отметил, что устройства с поддержкой ИИ способны принимать повседневные решения низкого уровня — от выбора оптимального режима стирки и регулировки температуры до составления расписания и напоминаний. Это, по его мнению, помогает избежать так называемой «усталости от принятия решений» и способствует сохранению спокойной атмосферы в семье.

«Бытовая техника с искусственным интеллектом может взять на себя выполнение простых задач, которые обычно отнимают ментальные ресурсы и приводят к когнитивной усталости. Сняв с себя бремя мелких решений, мы снижаем внутреннее напряжение и делаем утро более продуктивным», — отметил Льюис.

По его словам, в повседневной жизни кормушки для домашних животных на базе ИИ, которые автоматически регулируют время подачи и размер порций, могут избавить членов семьи от лишних забот. А умный холодильник может подсказать, какие блюда можно приготовить из имеющихся продуктов, тогда вопрос с ужином навсегда будет закрыт.

Исследования показывают, что в течение дня человек принимает в среднем около 80 решений, и именно мелкие бытовые выборы чаще всего вызывают раздражение — от того, что приготовить, до вопроса, каким маршрутом ехать на работу.

Опросы также показали, что 36% участников считают, что технологии могут помочь справиться с переутомлением, связанным с постоянными решениями, а более половины готовы доверить бытовые задачи устройствам с ИИ.

Льюис привел несколько советов для снижения умственного напряжения: автоматизировать второстепенные дела, следить за режимом сна и водным балансом, поддерживать комфортную температуру во сне и питаться продуктами, богатыми антиоксидантами. Он подчеркнул, что избавление от рутинных решений помогает мозгу сосредоточиться на действительно важных задачах и сохранить энергию на весь день.

