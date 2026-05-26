Новый федеральный проект: как правительство поддерживает малый агробизнес

Для поддержки сельских предприятий запущен новый федеральный проект — «Развитие малого агробизнеса». Его бюджет около 15 миллиардов рублей. Также в правительстве продумали, как увеличить продажу фермерской продукции.

«Государство достаточно системно создает условия для комфортной жизни, постепенно сокращая разрыв с городом по уровню возможностей. Необходимо дать людям мотивацию, помочь в решении жилищного вопроса, предоставить доступные социальные услуги. За прошедший период на данные цели направлено почти полтриллиона рублей», — прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Благодаря программе развития сельских территорий уже построили более шести тысяч объектов инфраструктуры — в том числе поликлиники, школы, дома культуры и спортивные центры.

