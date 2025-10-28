То, что Будапешт ориентируется на восточных соседей, а не на Запад, наглядно демонстрирует сегодняшнее участие главы венгерского МИД Петера Сийярто в Международной конференции по безопасности. На масштабный форум, проходящий в Минске, от нашей страны прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Всего же ожидается визит представителей более сорока государств, а также руководители ОДКБ и ШОС.

О том, какой именно участники видят архитектуру безопасности на всем евразийском континенте — знает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В эти дни Минск — центр обсуждения евразийской безопасности. На площадке те, кто готов вести на эту тему открытый диалог. От министров иностранных дел до специалистов из исследовательских институтов и центров.

«Евразийская модель очень нужна. Например, для Индонезии и юго-восточной Азии стабильность важна для продовольственной безопасности», — отметил аналитик Индонезийского исследовательского института «Мост демократии» Тайнан Лутса.

Вот о ней перед началом говорят представители Индонезии и Саудовской Аравии. В зале даже гости из Норвегии: на участников конференции Запад оказывал давление, но они все равно приехали. Об этом говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко, который по традиции открывает международную площадку.

«Где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно, но там хотят видеть и слышать только тех, кто прошел через идеологическое сито, в чем нас упрекают», — отметил белорусский лидер.

В зале представители Китая, Венгрии, Мьянмы, Индии, всего — 48 государств. Основная тема — «Глобальный мировой беспорядок и головоломка евразийской безопасности».

Ее архитектуру год назад предложил создать президент РФ Владимир Путин. И пригласил для участия любое государство.

«Президент Путин своими действиями показал, что он миролюбивый человек и хочет стабильности для своей страны, для своего народа, а также в равной степени для всего мира и для других народов и стран, — это, безусловно, инициатива, которую следует поддержать», — сказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

В создании евразийской безопасности участвовать предлагали даже странам НАТО, но у них другой курс — на продолжение конфронтации. Швеция готова открыть в Киеве завод, чтобы поставлять боевые самолеты, а Германия готова увеличить госдолг ради помощи Незалежной.

На площадке выступает глава МИД России Сергей Лавров.

«Спланированный и спровоцированный конфликт на Украине привел к окончательному краху евроатлантической модели безопасности, которая опиралась на НАТО, ОБСЕ. Да и Европейский союз последние лет восемь уже превратился в евроатлантический компонент вот этой связки», — отметил министр иностранныъх дел РФ Серей Лавров.

Коллега Сергея Лаврова комментирует ситуацию на самой границе Белоруссии. Здесь отчетливо видно поведение Европы: они роют окопы и строят заборы, на днях стали возводить военный объект для защиты от мнимых дронов. В сентябре нагнетали обстановку вокруг инцидента с беспилотниками.

«Это очередная фаза эскалации, <…> которые просто делают на этом бизнес. Попугали поляки Евросоюз „ордами варваров с Востока“, получили 43 миллиарда на эти надолбы, минирование полей», — отметил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Глобальный мир теперь зависит от Евразии. Среди спикеров площадки — Венгрия. Петер Сийярто представляет позицию по глобальной безопасности.

«На Западе в нашей политической семье вывод сделали. Изоляция, необходимо избегать диалога. Наш ответ — что текущая ситуация должна стать толчком для диалога. Мы должны договариваться во имя мира», — обозначил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Минская конференция — это и повод обсудить вопросы экономики и дипломатических отношений с давними партнерами. Россия наращивает связи со странами так называемого Глобального Юга и Востока. У главы МИД России — двусторонние встречи. Интерес к сотрудничеству с Россией активно проявляют страны мирового большинства, ведь они все вместе выстраивают еще одну архитектуру — многополярного мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.