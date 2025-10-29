«Очень жаль»: Трамп огорчен невозможностью баллотироваться на третий президентский срок

Анастасия Федорова
Ограничения, установленные американской конституцией, не позволяют ему вновь участвовать в выборах главы государства.

Пойдет ли Трамп на третий срок президентства

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Трамп огорчен невозможностью баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп признал, что сожалеет о невозможности вновь баллотироваться на пост главы государства из-за ограничений, установленных конституцией. Об этом он заявил 29 октября в разговоре с журналистами на борту президентского самолета, следуя из Японии в Республику Корея.

Высказывание Трампа стало реакцией на слова спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона, который ранее подчеркнул, что в законодательстве страны отсутствуют основания, позволяющие президенту избираться на третий срок.

Лидер США отметил, что, согласно его пониманию, закон действительно запрещает ему вновь участвовать в выборах. По словам Трампа, «исходя из того, что он читал, ему не разрешено выдвигаться в третий раз», однако он добавил, что «посмотрит, что произойдет».

«Очень жаль», — подчеркнул он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, где примет участие в саммите АТЭС и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В аэропорту его встречали с почестями — под звуки военного оркестра, почетным караулом и на красной ковровой дорожке. Позже американский лидер должен выступить на сессии форума.

