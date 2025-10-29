Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 73 0

Президент США также планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит станет завершающим этапом его азиатского турне.

Зачем Трамп прилетел в Южную Корею

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп 29 октября прибыл в Республику Корея, где примет участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках визита также запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщается, прибытие американского лидера в аэропорт сопровождалось торжественной церемонией. Для Трампа была расстелена красная ковровая дорожка, а встреча проходила под аккомпанемент военного оркестра. После приветствия делегации глава Белого дома направился в резиденцию, где проведет серию рабочих встреч.

Ожидается, что в ближайшие часы Трамп выступит на одной из сессий саммита АТЭС, где намерен обсудить вопросы экономического сотрудничества и международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 23 октября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге с журналистами сообщила, что встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином состоится 30 октября. По ее словам, переговоры станут «завершающим аккордом» азиатского турне президента США, в программу которого входят визиты в Малайзию, Японию и Южную Корею.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп планирует снизить торговые пошлины для КНР после встречи с Си Цзиньпином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Смена тактики: мошенники придумали новую схему атак на крупные компании
7:46
«Очень жаль»: Трамп огорчен невозможностью баллотироваться на третий президентский срок
7:30
Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
7:00
«Как несправедливо! За что ему это?» — каким актер Роман Попов остался в памяти близких
6:53
Красота с подвохом: врачи предупредили об опасности осенних фотосессий в листве

Сейчас читают

«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео