Мужчина убил свою беременную девушку из-за ее отказа сделать аборт

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

У жертвы остался годовалый сын.

Мужчина убил беременную девушку в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Флориде 18-летняя девушка была найдена застреленной в припаркованной машине в городском парке. Следствие установило, что ее убил 21-летний бойфренд. Об этом сообщает Mirror.

У погибшей остался годовалый сын. Она приехала в парк на встречу со своим молодым человеком. По данным полиции, между ними произошел конфликт, после чего мужчина выстрелил в нее несколько раз и скрылся.

Позже вскрытие показало, что на момент смерти девушка находилась на третьем месяце беременности. По версии следствия, он убил ее, когда она отказалась сделать аборт и заявила, что собирается родить ребенка. По словам родственников, конфликты на этой почве возникали между мужчиной и девушкой часто.

Убийцу удалось оперативно арестовать. Присяжные признали его виновным. Прокуратура округа требует для него смертной казни, в ближайшее время ожидается окончательное вынесение приговора.

«Ее это не вернет, но хотя бы он больше никому не навредит», — сказала тетя жертвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:16
«Пока человек жив, возможно все»: Валерия и Пригожин дали совет на трудные времена
14:08
«Обвинительное заключение»: расследование по делу Чекалиных завершено
14:04
Кустурица намерен получить гражданство РФ после съемок фильма по русскому роману
13:48
Один человек погиб, шестеро пострадали при атаке на Белгородскую область
13:45
Мужчина убил свою беременную девушку из-за ее отказа сделать аборт
13:35
Женщина зарезала трехлетнего мальчика в тележке для покупок возле супермаркета

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Новогодняя сказка и не только: какие фильмы с Романом Поповым выйдут посмертно
«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости