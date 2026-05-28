Мужчина свел счеты с жизнью в стрелковом клубе Москвы

Мурад Устаров
Этот случай стал вторым в истории заведения.

Мужчина убил себя в стрелковом клубе в Москве — что известно

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Мужчина совершил самоубийство в одном из московских стрелковых клубов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла на Марксисткой улице. По словам источника, погибший страдал психологическим заболеванием.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все причины, которые побудили человека совершить суицид.

Инцидент стал вторым в истории стрелкового клуба. В ноябре 2023 года в помещении с собой покончил 23-летний парень. Прибывшие медики не смогли спасти молодого человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в американском штате Невада 37-летний мужчина убил своего 11-летнего сына во время поездки по США. Позже он совершил самоубийство.

До этого житель Москвы поджег пункт выдачи заказов, который находился одном из жилых комплексов района Коммунарка, а затем покончил с собой. 

