Выправка военного и улыбка: как Калюжный зарабатывает после возвращения из армии

Глеб Калюжный стал ведущим премии ИРИ после возвращения из армии

Актер Глеб Калюжный, недавно вернувшийся со срочной службы в армии, стал ведущим премии Института развития интернета. Видео с мероприятия публикует 5-tv.ru.

На сцене артист держался уверенно. При этом, как заметно на кадрах, после службы у него сохранились собранность, ровная осанка и спокойная манера поведения. Уверенным взглядом артист обвел зал и выдал коронную улыбку.

Перед выходом к зрителям Калюжный также рассказал, как теперь относится к выбору ролей и проектов. По словам актера, он и раньше внимательно подходил к фильмам, сериалам и другим форматам контента. А после армии этот подход не изменился.

Артист пояснил, что для него важны не только эмоции зрителя, но и смысл, который остается после просмотра. Он добавил, что хорошая работа должна заставлять человека задуматься и при этом оставлять позитивное впечатление.

Глеб выразил готовность принять новые предложения по ролям, но все же предпочел бы приступить к самым сильным и содержательным из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Калюжный, известный по фильму «Малыш» и сериалу «Вампиры средней полосы», вернулся из армии. На службу он отправился 27 мая 2025 года и был зачислен в Семеновский полк.

Встречать актера приехали его мать, сестра и коллеги. Среди них был народный артист России Николай Добрынин, с которым Калюжный работал над картиной «Дед Фомич».

Сам Калюжный рассказывал, что решил пройти службу после съемок в военной драме «Малыш». Прототипом главного героя стал участник специальной военной операции Павел Черток. По словам артиста, общение с ним и другими участниками СВО, которые помогали на съемочной площадке, сильно повлияло на него.

